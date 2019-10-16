بلدية الزاوية يتوج بكأس الوحدة للقدم المصغرة في تونس

بلدية الزاوية يتوج بكأس بطولة الوحدة لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

توج فريق بلدية الزاوية بكأس وذهبية بطولة الوحدة لكرة القدم المصغرة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الإصلاح بنالوت بنتيجة (6/2) أمس الثلاثاء.

وفى ختام البطولة اقيم حفل توج فيه بلدية الزاوية بكأس البطولة والميدالية الذهبية والإصلاح بنالوت بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية والوحدة بالزنتان بكأس الروح الرياضية.

وفى الجوائز الفردية نال جائزة افضل لاعب إسلام سوداني من سهوب الجزائري وافضل حارس أيمن محمد من الإصلاح وافضل حكم الأزهر الربعي.

يذكر أن البطولة جرت على ملاعب جرجيس التونسية بمشاركة 132لاعبا مثلوا أندية الأهلي وازن والإصلاح بنالوت بجانب النضال والوحدة والنصر بالزنتان وبلدية الزاوية وأساريا ونجوم الحوامد وسهوب الجزائري وترجي جرجيس واستار أفريقيا العاجي.