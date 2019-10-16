جولة مهمة في مهرجان طرابلس للشطرنج.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 01:54 مساء
الجولة الثالثة تنطلق لمهرجان طرابلس للشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع الجولة الثالثة لمهرجان طرابلس للشطرنج، وفي أهم المنافسات عبدالعزيز المنصوري بنقطتين تصنيف 1854 يلتقي عادل الترهوني نقطتين تصنيف 1684.

كما يلتقي عبدالسلام أبوخشيم بنقطتين تصنيف 1832مع سراج رمضان بنقطتين تصنيف 1672، وعبدالرحمن التير 1587 يواجه خالد فرنكه 1752، وكلاهما بنقطتين، ومالك البوسيفي 1747 يتبارى مع محمد زينهم دون تصنيف، وكلاهما بنقطتين، وعمر سرتيه 1399 مع علاء المشرقي 1729، وكل منهما بنقطتين، وعبدالحميد السني بنقطتين يلتقي فارس شعيب 1834 بـ1.5 نقطة.

يذكر أن مهرجان طرابلس للشطرنج يشهد مشاركة كبيرة وصلت إلى 64 لاعبا، ويتواصل حتى 24 أكتوبر الجاري.

الجولة الثالثة تنطلق لمهرجان طرابلس للشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)
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