بالصور: المروج بطلا للدوري الرياضي العسكري والصقور وصيفا

مراسم ختام الدوري الرياضي العسكري (المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية)

توج المروج بطلا للدوري الرياضي العسكري خلال فعاليات الختام التي أقيمت بنادي الصقور، أمس الثلاثاء، في مدينة طبرق، وسط مشاركة عدد من المنظمات والمؤسسات منها الكشاف والمرشدات والهلال الأحمر الليبي.

قامت المنظمات بالعروض داخل الملعب، وقامت الطائرة الهليكوبتر برمي كرات اللعب البيضاء تزامنا مع انطلاق المباراة الختامية بين فريق المروج بالمرج وفريق الصقور بطبرق، وانتهى اللقاء بفوز المروج بهدفين دون مقابل، ثم قام فريق قدامى المروج بتكريم اللواء هاشم بورقعة آمر الاتحاد العسكري العام وأعضاء اللجنة المشرفة عثمان الدناع وعبدالغني الخضر ونادي الصقور، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية.

وأضاف المكتب أن الاتحاد العسكري قام بتوزيع الشهادات والدروع والقلادات على المشاركين، كما تم تتويج المروج بطلا للدوري والصقور بالترتيب الثاني، حيث شارك في الدوري أكثر من 16 فريقا من إمساعد شرقا إلى المرج غربا بإشراف الاتحاد العسكري العام.

مراسم ختام الدوري الرياضي العسكري (المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية)

مراسم ختام الدوري الرياضي العسكري (المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية)

مراسم ختام الدوري الرياضي العسكري (المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية)

مراسم ختام الدوري الرياضي العسكري (المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية)