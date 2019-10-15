المشوط يشيد بالدور المتميز لعميد بلدية أبوسليم لإنجاح ماراثون العاصمة

جانب من فاعليات نصف ماراثون طرابلس (أرشيفية : تصوير- عبد القادر الكانوني)

أشاد رئيس اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون العاصمة، عادل المشوط، بالاجتماع المثمر الذي عقده اليوم عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، برئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لنصف ماراثون العاصمة المقرر انطلاقه في 26 أكتوبر الجاري، والذي نوقشت فيه كافة المواضيع المتعلقة بهذا السباق، وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحه.

وعقب الاجتماع أفاد المشوط في تصريح لـ«بوابة الوسط» بالدور المميز لعميد بلدية أبوسليم وتشجيعه ودعمه ومساهمته الفعالة في إنجاح الماراثون وتأمين خط سيره البالغة 21 كم.

وتم الاتفاق وبشكل نهائي على مسار السباق الذي سينطلق من أمام فندق الركسوس بغابة النصر بطرابلس وصولًا للشارة الضوئية بنادي الاتحاد مرورًا على جزيرة باب العزيزية وصولًا لجامع القدس والعودة إلى ما بعد الشارع الضوئية بطريق المطار بـ700 متر والرجوع إلى نقطة الانطلاق بفندق الركسوس.

وأضاف المشوط، أن العدد المستهدف يصل إلى 2000 متسابق وسيطبق نظام التحكيم الإلكتروني لضمان النزاهة والحيادية، وأن اللجنة المنظمة رصدت أكثر من 70 جائزة للفردي والفرق، ورصدت أيضا جائزة مالية بقيمة 2000 دينار باسم المرحوم فرج المشوط ستمنح لأكبر متسابق سينجح في استكمال السباق.