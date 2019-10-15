المشوط يشيد بالدور المتميز لعميد بلدية أبوسليم لإنجاح ماراثون العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 11:31 مساء
جانب من فاعليات نصف ماراثون طرابلس (أرشيفية : تصوير- عبد القادر الكانوني)

أشاد رئيس اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون العاصمة، عادل المشوط، بالاجتماع المثمر الذي عقده اليوم عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، برئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لنصف ماراثون العاصمة المقرر انطلاقه في 26 أكتوبر الجاري، والذي نوقشت فيه كافة المواضيع المتعلقة بهذا السباق، وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحه.

وعقب الاجتماع أفاد المشوط في تصريح لـ«بوابة الوسط» بالدور المميز لعميد بلدية أبوسليم  وتشجيعه ودعمه ومساهمته الفعالة في إنجاح الماراثون وتأمين خط سيره البالغة 21 كم.

وتم الاتفاق وبشكل نهائي على مسار السباق الذي سينطلق من أمام فندق الركسوس بغابة النصر بطرابلس وصولًا للشارة الضوئية بنادي الاتحاد مرورًا على جزيرة باب العزيزية وصولًا لجامع القدس والعودة إلى ما بعد الشارع الضوئية بطريق المطار بـ700 متر والرجوع إلى نقطة الانطلاق بفندق الركسوس.

وأضاف المشوط، أن العدد المستهدف يصل إلى 2000 متسابق وسيطبق نظام التحكيم الإلكتروني لضمان النزاهة والحيادية، وأن اللجنة المنظمة رصدت أكثر من 70 جائزة للفردي والفرق، ورصدت أيضا جائزة مالية بقيمة 2000 دينار باسم المرحوم فرج المشوط ستمنح لأكبر متسابق سينجح في استكمال السباق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى