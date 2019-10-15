بالفيديو: ملخص مباراة منتخب ليبيا وموريتانيا الودية

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

فرض المنتخب الوطني لكرة القدم، التعادل السلبي أمام مضيفه المنتخب الموريتاني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب «شيخا ولد بيديا» بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط.

المدير الفني للمنتخب الوطني، جلال الدامجة، بدأ المباراة بتشكيلة أساسية تضم كلا من: في حراسة المرمى عبدالجواد رزق، وفي خط الدفاع علي معتوق، وناجي إدارء، ومحمود عكاشة، وأحمد التربي، وفي خط الوسط مهند عيسي (إيتو)، ومؤيد اللافي، وربيع الشادي، وفي خط الهجوم محمد صولة، وصالح الطاهر، ومفتاح طقطق.

الشوط الأول كانت الأفضلية للمنتخب الموريتاني من حيث سرعة الانتقال من الدفاع والهجوم، والاعتماد على الكرات الطويلة والقوة البدنية لغالبية لاعبي المنتخب، وكاد يسجل هدفين خلال هذا الشوط، وتألق جواد رزق حارس المرمى وكان نجم المباراة.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب الوطني أسلوبه وطريقة اللعب وتحسن الأداء الجماعي، وتحصل على عدة فرص خلال هذا الشوط، وتحصل على فرصتين في خمس دقائق حتى انتهت المباراة بهذه النتيجة وهي التعادل السلبي دون أهداف.

وقد أجرى جلال الدامجة، خمسة استبدالات، حيث أخرج كلا من علي معتوق، ومحمد صولة، ومؤيد اللافي، ومهند مصطفى، ومفتاح طقطق، وأدخل بديلا لهم أبوبكر بوعقيلة، وأنيس سلتو، ومهند بوعجيلة، وسفيان بن عمران، وإبراهيم بودبوس.

يذكر أن مباراة منتخبنا أمام موريتانيا هي الثالثة بعدما واجه منتخبي المغرب والمغرب للمحليين، حيث تأتي تلك المواجهات القوية في إطار استعدادات الفرسان لمباراة الإياب أمام المنتخب التونسي للمحليين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين الـ«شان 2020»، وذلك يوم 20 أكتوبر بمدينة طنجة المغربية.

كما يستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة نظيره المنتخب التونسي يوم 16 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» بالكاميرون.

شاهد ملخص مباراة منتخب ليبيا أمام منتخب موريتانيا