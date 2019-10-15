التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني أمام موريتانيا

منتخب ليبيا لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

انتهت المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب موريتانيا بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية ملعب «شيخا ولد بيديا» بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط.

وتأتي المواجهة في إطار الاستعداد لمواجهة «فرسان المتوسط» أمام نظيره المنتخب التونسي يوم 16 نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» بالكاميرون.

وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني، جلال الدامجة، المباراة بتشكيلة أساسية تضم كلا من: في حراسة المرمى عبدالجواد رزق، وفي خط الدفاع علي معتوق، وناجي إدارء، ومحمود عكاشة، وأحمد التربي، وفي خط الوسط مهند عيسي (إيتو)، ومؤيد اللافي، وربيع الشادي، وفي خط الهجوم محمد صولة، وصالح الطاهر، ومفتاح طقطق.

وقد أجرى جلال الدامجة، خمسة استبدالات، حيث أخرج كلا من علي معتوق، ومحمد صولة، ومؤيد اللافي، ومهند مصطفى، ومفتاح طقطق، وأدخل بديلا لهم أبوبكر بوعقيلة، وأنيس سلتو، ومهند بوعجيلة، وسفيان بن عمران، وإبراهيم بودبوس.