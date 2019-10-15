تشكيلة المنتخب الوطني لمباراته الودية أمام موريتانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 05:31 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب. (أرشيفية: إنترنت)

استقر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جلال الدامجة، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية أمام منتخب موريتانيا، في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم الثلاثاء.

ويضم التشكيل في حراسة المرمى عبد الجواد رزق، وفي خط الدفاع علي معتوق، وناجي إدارء، ومحمود عكاشة، وأحمد التربي، وفي خط الوسط مهند عيسي إيتو، ومؤيد اللافي، وربيع الشادي، وفي خط الهجوم محمد صولة، وصالح الطاهر، ومفتاح طقطق.

وتأتي المواجهة في إطار الاستعداد لمواجهة فرسان المتوسط أمام نظيره المنتخب التونسي يوم 16 نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» بالكاميرون.

تشكيلة المنتخب الوطني لمباراته الودية أمام موريتانيا. (إنترنت)
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