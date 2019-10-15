64 لاعبًا في مهرجان طرابلس للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 01:06 مساء
مسرح مدرسة أبومليانة يشهد مهرجان طرابلس للشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

انطلق، أمس الإثنين، بمسرح مدرسة أبومليانة مهرجان طرابلس للشطرنج تحت إشراف وتنظيم جمعية الشطرنج بالتعاون مع فريق بيدق سالم بمشاركة 64 لاعبًا منهم 23 لاعبًا مصنفًا دوليًّا.

وفي أهم مباريات الجولة الثانية يلتقي عمر سرتيه تصنيف 1391 مع عبدالحليم العربي 1863 وعبدالعزيز المنصوري 1854 يواجه عبدالرحمن التركي 1169 والطيب قشاش 1336 يتبارى مع فارس شعيب 1834 وعبدالسلام أبوخشيم 1832مع وليد بنور 1757.

المهرجان يتواصل حتى 24 أكتوبر الجاري ويتضمن مسابقة مفتوحة باللعب الكلاسيكي 90 د + 30 ث، وأخرى بنظام اللعب السريع 15 د + 5 ث وأيضًا مسابقة ثالثة بنظام اللعب الخاطف.

يذكر أن لجنة التحكيم بالمهرجان يترأسها الحكم سعيد زبيدة ونائبه عبدالغني الراجحي والحكام المساعدون هاشم النعمي ومحمد شاكر وأحمد شراطه.

يشار  إلى أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية للفائز بالترتيب الأول وسيحصل على مبلغ 500 دينار،  والثاني 250 دينارًا، والثالث 100 دينار والتراتيب الرابع والخامس والسادس على 50 دينارًا لكل منهم.

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