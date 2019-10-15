هزيمة ثقيلة لـ«صالات ليبيا» أمام مصر المقاصة

مباراة سابقة لمنتخب ليبيا داخل الصالات (أرشيفية : الإنترنت)

فقد أمس، الإثنين، منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات مباراته الودية الثانية في معسكره بمصر أمام فريق «مصر المقاصة» بنتيجة ثقيلة بهدف لأربعة أهداف، وكان قد فاز في مباراته الودية الأولى على ميت عقبة بأربعة أهداف لهدف واحد.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، قال مدرب منتخب ليبيا عبدالباسط النعاس: «راضٍ على اأداء اللاعبين وتركيزهم، خاصة في شوط المباراة الثاني، وتطبيقهم كان جيدًا في الضغط على حامل الكرة في منتصف ملعبه».

وأضاف النعاس: «يضم البرنامج خوض مباراتين وديتين في معسكر مصر قبل لقاء الذهاب مع الجزائر في 26 أكتوبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية الموهلة لنهائيات أفريقيا بالمغرب 2020».