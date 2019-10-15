10 مباريات في دوري براعم القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 11:39 صباحا
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي عن مواعيد مباريات الأسبوع السابع لدوري البراعم لكرة القدم ببنغازي بإقامة 10 مباريات الجمعة المقبل بالمجموعات الأولى والثانية والثالثة.

في المجموعة الأولى يلتقي بنغازي الجديدة مع النجمة، والتحدي مع السواعد، والنصر يتبارى مع السواعد، والمروج يواجه الأخضر.

وفي المجموعة الثانية براعم الأهلي بنغازي مع السد، واستارز يلتقي الهدف، والشمال يواجه الطيران، والنجوم يلتقي خالد بن الوليد.

وفي المجموعة الثالثة المجاهد مع النجم الساحلي، وقار يونس يلتقي السلفيوم.

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