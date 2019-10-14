«حكماء وشورى» الأهلي طرابلس تكرم يوسف الشوشان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 09:32 مساء
الرياضي السابق بالنادي الأهلي طرابلس يوسف الشوشان (إنترنت)

شهد الملعب الجديد المعشب حديثًا القيصر الهاشمي البهلول، تكريم لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني ومدرب الفئات السنية لسنوات عديدة بالنادي المدرب القدير يوسف الشوشان، مساء الإثنين.

حفل التكريم الذي أشرف عليه ونظمته لجنة الحكماء والشورى بنادي الأهلي طرابلس، شهد لقاء ودي جمع قدامى أهلي طرابلس وقدامى نادي رفيق صرمان.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اللجنة المنظمة للمباراة التكريمية وجهت الدعوات إلى العديد من الشخصيات الرياضية لحضور هذه المباراة.

اللاعب القدير يوسف الشوشان، يمر بظروف صحية وقد خضع للعلاج في مصر في الفترة الماضية، بعدما أطلق عدد من المهتمين بالوسط الرياضي دعوات للاهتمام بالحالة الصحية للمدرب والرياضي السابق في النادي الأهلي طرابلس وضرورة علاجه بأقصى سرعة تقديرا لما قدمه للكرة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة الخضراوات النيئة على الأمعاء