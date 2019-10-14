«حكماء وشورى» الأهلي طرابلس تكرم يوسف الشوشان

الرياضي السابق بالنادي الأهلي طرابلس يوسف الشوشان (إنترنت)

شهد الملعب الجديد المعشب حديثًا القيصر الهاشمي البهلول، تكريم لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني ومدرب الفئات السنية لسنوات عديدة بالنادي المدرب القدير يوسف الشوشان، مساء الإثنين.

حفل التكريم الذي أشرف عليه ونظمته لجنة الحكماء والشورى بنادي الأهلي طرابلس، شهد لقاء ودي جمع قدامى أهلي طرابلس وقدامى نادي رفيق صرمان.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اللجنة المنظمة للمباراة التكريمية وجهت الدعوات إلى العديد من الشخصيات الرياضية لحضور هذه المباراة.

اللاعب القدير يوسف الشوشان، يمر بظروف صحية وقد خضع للعلاج في مصر في الفترة الماضية، بعدما أطلق عدد من المهتمين بالوسط الرياضي دعوات للاهتمام بالحالة الصحية للمدرب والرياضي السابق في النادي الأهلي طرابلس وضرورة علاجه بأقصى سرعة تقديرا لما قدمه للكرة الليبية.