السباحان حماد واقطاط ينجحان في عبور خليج البمبة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 08:45 مساء
السباحان حماد واقطاط. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس اتحاد السباحة ببنغازي خالد المقصبي، أن السباحين سراج حماد وعزالدين اقطاط، تمكنا اليوم الإثنين، من عبور خليج البمبة، شرق ليبيا بداية من منطقة أم الرزم مرورا بالتميمي ونقطة الوصول منطقة عين الغزال.

وأضاف المقصبي، في تصريح لـ«بوابة الوسط» أن السباحين قطعا مسافة 32 كم في 12 ساعة لعبور خليج البمبة.

يذكر أن العبور كان بإشراف الاتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي وبإدارة الحكام خالد نجم وأبوبكر الغرياني ومبارك خميس وفرج بلقاسم.

الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بمدينة بنغازي يقوده ويتولى رئاسته أحد أبرز الشخصيات والقيادات الرياضية، وهو الرياضي المتميز خالد المقصبي الذي يعد أحد أبناء بنغازي الأوفياء، والذي نجح في تحدي كل الظروف والصعاب وأقام جملة من الأنشطة والمسابقات الرياضية على مستوى السباحة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة الخضراوات النيئة على الأمعاء