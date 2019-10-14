السباحان حماد واقطاط ينجحان في عبور خليج البمبة

السباحان حماد واقطاط. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس اتحاد السباحة ببنغازي خالد المقصبي، أن السباحين سراج حماد وعزالدين اقطاط، تمكنا اليوم الإثنين، من عبور خليج البمبة، شرق ليبيا بداية من منطقة أم الرزم مرورا بالتميمي ونقطة الوصول منطقة عين الغزال.

وأضاف المقصبي، في تصريح لـ«بوابة الوسط» أن السباحين قطعا مسافة 32 كم في 12 ساعة لعبور خليج البمبة.

يذكر أن العبور كان بإشراف الاتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي وبإدارة الحكام خالد نجم وأبوبكر الغرياني ومبارك خميس وفرج بلقاسم.

الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بمدينة بنغازي يقوده ويتولى رئاسته أحد أبرز الشخصيات والقيادات الرياضية، وهو الرياضي المتميز خالد المقصبي الذي يعد أحد أبناء بنغازي الأوفياء، والذي نجح في تحدي كل الظروف والصعاب وأقام جملة من الأنشطة والمسابقات الرياضية على مستوى السباحة.