منتخب الصالات يخوض ثاني ودياته في معسكره التدريبي بمصر

المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات. (أرشيفية : إنترنت)

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، اليوم الإثنين، لقاء وديا جديدا، في مدينة القاهرة مع فريق مصر للمقاصة، خلال معسكره التدريبي المقام حاليا بمصر.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات، أن الهدف من المعسكر والمباريات الودية هو الاستعداد لمباراتي الجزائر، الأولى في الجزائر يوم 26 أكتوبر الجاري وإيابا بمصر في 30 من نفس الشهر، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب.

وكان المنتخب الوطني قد فاز في لقائه الودي الأول على فريق ميت عقبة المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.