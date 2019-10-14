بيان للاتحاد الليبي للتجديف بعد تأهل قنبور لـ«أولمبياد طوكيو»

الليبي قنبور يتأهل للألعاب الأولمبية (إنترنت)

كشف مدير إدارة الإعلام بالاتحاد الليبي للتجديف، مؤيد إسكندر، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، بيان اتحاد اللعبة لمناسبة تأهل رياضي التجديف حسين قنبور إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وقال البيان: «في ظل التفاؤل الذي يعيشه الوسط الرياضي في ليبيا والحركة الأولمبية بالإنجاز الكبير بتأهل البطل الليبي حسين قنبور إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 وسط منافسة قوية من 21 دولة من القارة الأفريقية، ورغم صعوبة المهمة، إلا أن رياضة التجديف الليبية حافظت على مكانتها الدولية بتأهلها للمرة الثانية تواليًّا إلى أكبر حدث رياضي أولمبي رفقة 5 قوارب من مختلف دول القارة لفئة الفردي كبار».

وأضاف: «بهذه المناسبة السعيدة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة اللجان والإدارات العاملة بالاتحاد الليبي للتجديف وأعضاء الجمعية العمومية بأحر التهاني إلى الجداف البطل حسين قنبور وناديه ذات السواري على مساهمته الفعالة من أجل التأهل لأكبر حدث رياضي أولمبي ورفع راية ليبيا خفاقة عالية في طوكيو 2020 مع التمنيات لبطلنا الشاب بالتوفيق في قادم الاستحقاقات الدولية».

وأكمل: «كما يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للجنة الأولمبية الليبية وهيئة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للتجديف والجامعة التونسية وكافة الأسرة الرياضية على دعمها وفقًا للإمكانات المتاحة، التي جعلت الرياضي يضمن معسكرًا تحضيريًّا استمر لثلاثة أشهر ضمن برنامج التضامن الأولمبي للاتحاد الدولي رفقة زميله الآخر عبد السلام محمد، كما يدعو الاتحاد الليبي للتجديف إلى ضرورة التكاتف مع البطل الليبي حسين قنبور من أجل ضمان معسكرات تحضيرية خارجية لتحقيق رقم ليبي جديد في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، ونحن على ثقة بالجهود التي ستبذلها اللجنة الأولمبية وهيئة الرياضة رغبة منهما في توفير الدعم المادي والمعنوي، ونحن نقدر الظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة، التي تتطلب منا جهدًا وعملاً للمساهمة في بناء الوطن عبر الرياضة التي يتفق على حبها ودعمها وتشجيعها الشعب الليبي بمختلف توجهاته وشرائحه».

وجاء في ختام البيان: «أخيرًا يؤكد مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف بأنه سيقدم كل ما في وسعه لدعم كافة الأبطال الليبيين بمختلف الفئات ولن نتحجج أبدًا بالإمكانات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خصوصًا أن اتحاد التجديف الذي تأسس حديثًا رغم أقدمية رياضة التجديف وكثرت الإنجازات في السنوات الماضية تعهد عقب انتخابه ومازال عند وعده بتحمل المسؤولية الأدبية والرياضية، وسيعمل دائمًا بمبدأ الشفافية مع وسائل الإعلام التي نعتبرها داعمًا لنا طوال مشوارنا وأيضًا كافة المؤسسات الرياضية التي نعتبرها شريكًا من أجل المساهمة في تطوير الرياضة».

وتمكن لاعب التجديف الدولي الليبي، حسين قنبور، من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تفوقه في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أُقيمت بالبحيرة التونسية وتواصلت لثلاثة أيام، وجاء قنبور في المركز الأول لسباق 2000 متر بمشاركة عشرات اللاعبين من عشرين دولة أفريقية، هي ليبيا وتونس والجزائر ومصر وجنوب أفريقيا والمغرب وغينيا وغانا والرأس الأخضر ونيجيريا وساحل العاج والنيجر وبنين والسودان وتوغو وزيمبابوي وناميبيا وزامبيا وأنغولا وكينيا، وسجل قنبور زمنًا وقدره 07 : 38 : 42 بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني.