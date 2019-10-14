5 محترفين خارج حسابات منتخب ليبيا في ودية موريتانيا.. الثلاثاء

بن علي في مباراة المغرب الودية (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الإثنين إلى موريتانيا؛ وذلك لإجراء مباراة ودية مع المنتخب الموريتاني مساء غدٍ الثلاثاء على أرضية ملعب العاصمة الموريتانية نواكشوط، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

وأكد المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» أن بعثة المنتخب الوطني تضم 19 رياضيًّا وأن جميع الأمور الفنية للمنتخب جيدة وستكون هناك حصة تدريبية مساء اليوم على أرضية ملعب المباراة وفي نفس موعد المباراة، والاجتماع الفني للمباراة سيكون ظهر غدٍ الثلاثاء.

وأضاف الترهوني قائلًا: «سوف يشارك في المباراة خليط بين اللاعبين المحترفين والمحليين».

يشار إلى أن خمسة محترفين لن يشاركوا في المباراة للإصابة، هم المعتصم المصراتي ومحمد الترهوني مع إراحة أحمد بن علي وسند الورفلي وحمدو الهوني لأسباب خاصة.

ويتواجد في قائمة المنتخب بموريتانيا عبد جواد رزق ومراد الوحيشي وناجى دراء وأحمد التربي وعلي معتوق ومحمود عكاشة وأبوبكر بوعقيلة ومهند عيسى وربيع الشادي ومؤيد اللافي ومهند بوعجيلة وسفيان بن عمران ومحمد صولة ومفتاح طقطق وإبراهيم بودبوس وصالح طاهر وأنيس سلتو، بينما يتواجد باقي اللاعبين المحليين بالمغرب لمواصلة تدريباتهم بإشراف المدرب العام أكرم الهمالي، فيما تشهد قائمة المنتخب بعض الغيابات للاعبين المحترفين.