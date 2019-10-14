«الوحدة» يطلب تنفيذ حكم القضاء باسترجاع مبناه الإداري ومشروعه الاستثماري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 02:57 مساء

أكد نائب رئيس نادي «الوحدة» علي الشويخ، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، مطالبة ناديه بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة المدينة الجزئية، الذي ينص باسترجاع نادي الوحدة لمبناه الإداري ومشروعه الاستثماري وصالته الرياضية المغطاة بمنطقة ميزران بطرابلس، الذي كان محل نزاع مع أشخاص أدعو ملكيته منذ 4 سنوات.

 يذكر أن منطوق الحكم جاء فيه «حكمت المحكمة حضوريًّا للمستشكل (نادي الوحدة) والمستعمل ضدهم بقبول الاستشكال شكلًا وفي الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وألزمت المستشكل بالمصاريف ورفض دعوى التدخل الهجومي وإلزام رافعها بالمصاريف».

كما طالبت المحكمة الجهات ذات العلاقة من النيابة العامة ورؤساء وضباط مأموري الضبط القضائي بالمعاونة على إجراء التنفيذ واستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصوره قانونية.

وثائق المحكمة الصادرة بحق نادي الوحدة (المركز الإعلامي)
وثائق المحكمة الصادرة بحق نادي الوحدة (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة الخضراوات النيئة على الأمعاء