«الوحدة» يطلب تنفيذ حكم القضاء باسترجاع مبناه الإداري ومشروعه الاستثماري

أكد نائب رئيس نادي «الوحدة» علي الشويخ، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، مطالبة ناديه بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة المدينة الجزئية، الذي ينص باسترجاع نادي الوحدة لمبناه الإداري ومشروعه الاستثماري وصالته الرياضية المغطاة بمنطقة ميزران بطرابلس، الذي كان محل نزاع مع أشخاص أدعو ملكيته منذ 4 سنوات.

يذكر أن منطوق الحكم جاء فيه «حكمت المحكمة حضوريًّا للمستشكل (نادي الوحدة) والمستعمل ضدهم بقبول الاستشكال شكلًا وفي الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وألزمت المستشكل بالمصاريف ورفض دعوى التدخل الهجومي وإلزام رافعها بالمصاريف».

كما طالبت المحكمة الجهات ذات العلاقة من النيابة العامة ورؤساء وضباط مأموري الضبط القضائي بالمعاونة على إجراء التنفيذ واستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصوره قانونية.

وثائق المحكمة الصادرة بحق نادي الوحدة (المركز الإعلامي)

وثائق المحكمة الصادرة بحق نادي الوحدة (المركز الإعلامي)