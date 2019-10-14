السباحان حماد واقطاط يقتربان من عبور خليج البمبة

السباحان حماد واقطاط وفي الإطار الأيسر خالد المقصبي (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت في السادسة من صباح اليوم الإثنين بمنطقة أم الرزم محاولة عبور خليج البمبة، والتي تصل مسافتها إلى 32 كم للسباحين سراج حماد من نادي الهلال، وعزالدين اقطاط من نادي الأهلي بنغازي بعد مرور 7 ساعات قطعت مسافة 25 كم وباق 7 كم.

يذكر أن السباق يشرف عليه الاتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي وبإدارة الحكام خالد نجم وأبوبكر الغرياني ومبارك خميس وفرج بلقاسم.

وفي تجربة فريدة من نوعها خطط الاتحاد الفرعي لرياضة السباحة والغوص ببنغازي لإقامة محاولة عبور خليج البمبة من منطقة أم الرزم مرورا بمنطقة التميمي وصولا إلى عين الغزالة بمشاركة السباحين حماد الفلاح من نادي الهلال، وعزالدين قطاط من النادي الأهلي ببنغازي، وينتظر أن يقطعا مسافة وقدرها 32 كم سباحة في المياه المفتوحة.

يذكر أن الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بمدينة بنغازي يقوده ويتولى رئاسته أحد أبرز الشخصيات والقيادات الرياضية، وهو الرياضي المتميز خالد المقصبي الذي يعد أحد أبناء بنغازي الأوفياء، والذي نجح في تحدي كل الظروف والصعاب وأقام جملة من الأنشطة والمسابقات الرياضية على مستوى السباحة.