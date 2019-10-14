ترتيب متقدم للشقيقين فياض فى «أفريقية الكرة الحديدية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 02:00 مساء
ترتيب متقدم للشقيقين فياض فى أفريقية الكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

حقق الليبي هيثم فياض، أمس الأحد، ترتيبًا متقدمًا في منافسات الجولة الأولى للرمي بالدقة في بطولة أفريقيا للكرة الحديدية التي تتواصل بمدينة الدار البيضاء المغربية ليحصد 8 نقاط.

يذكر أن الترتيب الأول لتونس بـ 15 نقطة والثالث للمغرب بـ 6 نقاط والرابع للمغرب بـ 4 نقاط.

ويتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع منافسات الجولة الثانية وتجمع نقاط الجولتين، حيث يتأهل صاحبا الترتيبن الأول والثاني للدور المقبل.

أيضًا حقق شقيقه أحمد فياض الترتيب الثاني في الجولة الأولى للرمي التصاعدي، حيث إن بطولة أفريقيا للكرة الحديدية تشهد منافسات الفردي والزوجي وتخصص المركب والرمي بالدقة والرمي سريع زوجي والتخصص التصاعدي.

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