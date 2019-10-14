الشبلي: قريبا تظاهرتان للدراجات العادية بالدريبي وسوق الجمعة

منافسات من سباق الدراجات (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، مختار الشبلي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن الاتحاد الفرعي يجهز لتنظيم تظاهرتين للدراجات العادية بمنطقتي الدريبي وسوق الجمعة بمشاركة مفتوحة لمختلف الأعمار على أن تمنح جوائز تشجيعية للمتفوقين الأوائل.

يذكر أن الاتحاد الفرعي نظم السبت الماضي تظاهرة للدراجات العادية بمنطقة كشلاف استهدفت 40 مشاركا، وتوج بأول الترتيب في الناشئين المتسابق مهاب مسعود، وجاء علاء البدوي ثانيا، وعازم عبدالرزاق ثالثا، وفي الكبار أول الترتيب للمتسابق عبدالمهيمن كركام، وثانيا يوسف محمود، وثالثا محمد فيصل.