المنتخب الوطني يطير إلى نواكشوط استعدادًا لمواجهة موريتانيا وديًا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 13 أكتوبر 2019, 10:25 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، نظيره الموريتاني وديًا علي أرضية ملعب العاصمة الموريتانية نواكشوط، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني، كمال الترهوني، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن «فرسان المتوسط» سيتحول الليلة إلى موريتانيا في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت ليبيا، قادمة من العاصمة المغربية الرباط استعدادًا لمواجهة منتخب موريتانيا.

وأكد الترهوني، أن المنتخب الوطني سيواجه موريتانيا بدون المصابين المصراتي والترهوني، مع إراحة بن علي والورفلي وحمدو الهوني لأسباب خاصة.

وأوضح أن إصابة المعتصم المصراتي هي إصابة بسيطة وأنه يحتاج إلى راحة فقط لبضعة أيام، مشيرًا إلى أن باقي المحترفين سيشاركون في هذه المباراة مع إضافة بعض العناصر من منتخب المحليين.

وأضاف أن المباراة مهمة لتحسين التصنيف الدولي لأنها ستقام ضمن أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مختتمًا أن المنتخب الموريتاني استدعى جميع محترفيه لهذه المباراة المهمة.

وتعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام نظيره المغربي، في مباراة ودية أُقيمت الجمعة الماضي، كما خاض منتخب المحليين مباراة ودية ثانية أمس السبت أمام نظيره المغربي والتي فقدها الفرسان بهدفين دون رد.   

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة تونس يوم 16 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية «الكان» 2021 بالكاميرون، فيما يستعد منتخب المحليين لمواجهة تونس يوم 20 أكتوبر الجاري في مدينة طنجة المغربية في إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين «الشان» 2020

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