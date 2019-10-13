العشيبي رئيسًا لمجلس إدارة رابطة أندية بنغازي الكبرى

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 13 أكتوبر 2019, 09:43 مساء
علي أبوفراج العشيبي. (أرشيفية : إنترنت)

اختارت الجمعية العمومية برابطة أندية بنغازي الكبرى في اجتماع عقدته بمدينة الأبيار بالاجماع، علي أبوفراج العشيبي، رئيسا لمجلس أدارة الرابطة لفترة ثانية تستمر لمدة عام.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن الاجتماع حضره 28 ناديًا يمثلون أندية مدينة بنغازي وضواحيها، وتم اختيار مجلس أدارة الرابطة من الأسماء التالية..

 علي أبوفراج العشيبي رئيسا، وسمير حمزة الشيخي نائبا، وعضوية كل من مصطفى الدينالي وفتحي الشكري وآدم البرعصي، وحمد العقوري، وخالد الفارسي، وجمعة المعداني.

وكانت رابطة أندية بنغازي الكبرى قد تأسست في شهر يوليو 2018 بنادي شمال بنغازي بعدد 21 ناديًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل لـ500 ألف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
«أسرار رسمية».. فيلم عالمي يوثق تلاعب أميركا وبريطانيا بالعالم لغزو العراق
عربى
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
مدير مستشفى غدامس: الخاطفون يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم