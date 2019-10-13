العشيبي رئيسًا لمجلس إدارة رابطة أندية بنغازي الكبرى

علي أبوفراج العشيبي. (أرشيفية : إنترنت)

اختارت الجمعية العمومية برابطة أندية بنغازي الكبرى في اجتماع عقدته بمدينة الأبيار بالاجماع، علي أبوفراج العشيبي، رئيسا لمجلس أدارة الرابطة لفترة ثانية تستمر لمدة عام.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن الاجتماع حضره 28 ناديًا يمثلون أندية مدينة بنغازي وضواحيها، وتم اختيار مجلس أدارة الرابطة من الأسماء التالية..

علي أبوفراج العشيبي رئيسا، وسمير حمزة الشيخي نائبا، وعضوية كل من مصطفى الدينالي وفتحي الشكري وآدم البرعصي، وحمد العقوري، وخالد الفارسي، وجمعة المعداني.

وكانت رابطة أندية بنغازي الكبرى قد تأسست في شهر يوليو 2018 بنادي شمال بنغازي بعدد 21 ناديًا.