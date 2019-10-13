تعرف على نتائج الأسبوع السادس في دوري البراعم ببنغازي

مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي. (أرشيفية : إنترنت)

تتواصل بنجاح مسابقة براعم كرة القدم هذا الموسم، والتي يشرف عليها الاتحاد الفرعي ببنغازي، حيث سجلت مباريات الأسبوع السادس، والتي أُقيمت أمس السبت، عدد كبير من الأهداف.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي..

فوز السواعد على التعاون (2 /1)، والأهلي بنغازي على الطيران (7 / 1)، والوحدة على قاريونس (2 / 1)، والحرية على المختار (4 / 1)، والسلفيوم على المجاهد (5 /1)، وخالد بن الوليد على الهدف (2 /0).

وانتهت 3 مباريات بالتعادل، حيث تعادل التحدي مع أطلس (0 /0)، وشمال بنغازي مع النجوم (0 / 0)، والأخضر مع بنغازي الجديدة (1 / 1).