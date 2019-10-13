سلة النصر تفقد مباراتها الودية أمام الأفريقي التونسي

الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر. (إنترنت)

فقد الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر، مباراته الودية الأولى التي خاضها أمام فريق الأفريقي التونسي بنتيجة (64-82)، في معسكره الخارجي بتونس، استعدادًا لخوض تصفيات بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة.

وقالت صفحة النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فريق الفحامة لعب مبارته الودية الأولى أمام الأفريقي التونسي دون مشاركة اللاعبين المحترفين.

وأعرب المدير الفني لفريق سلة النصر، عن رضاه على المستوى الذي قدمه لاعبو الفريق مقارنة بفترة الاستعداد المتأخرة، وأنه سيقوم بمعالجة عدة أمور فنية مع انضمام المحترفين.

يشار إلى أن فريق النصر يتواجد في تونس منذ الجمعة الماضية، وذلك استعدادًا لتصفيات بطولة الأندية الأفريقية التي ستقام بمالي خلال الفترة من 22 إلى 27 من شهر أكتوبر الجاري.