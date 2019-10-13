النابولي: اللاعب الليبي لا يتجاوز 200 ألف دينار وما يدفع ضد المنطق

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 13 أكتوبر 2019, 04:29 مساء
لاعب الأهلي طرابلس السابق حسن النابولي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد لاعب الأهلي طرابلس لكرة القدم السابق ورئيس لجنة التعاقدات الحالية بالنادي حسن النابولي أن قيمة اللاعب المحلي الليبي يجب أن لا تتجاوز 200 ألف دينار وهذه هي الحقيقة مؤكدا حصول بعض اللاعبين على أرقام فلكية لا يقبلها عقل ولامنطق.

وقال النابولي في تصريحات لقناة «ليبيا الرياضية» أمس السبت، «لن أترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة، لأن هناك من لا يقبل الرياضيين القدامى، وأرفض الإملاءات والضغوطات، لذا اتساءل عن أسباب استمرار تساوي الأندية الكبيرة والصغيرة في لائحة الانتخابات، وهي لائحة فيها خلل كبير، واندهش من انتهاج اتحاد الكرة سياسة الغموض خاصة في الأمور المالية».

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