صورة لمنتخب ليبيا في المغرب تثير النقد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 13 أكتوبر 2019, 03:51 مساء
الجهاز الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

أثارت صورة العدد الكبير في الطاقم الفني والإداري للمنتخب الليبي لكرة القدم خلال مباراته الودية مع المغرب حفيظة الكثيرين كما أشعلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا العدد بسؤال كيف أن اتحاد الكرة يعاني من أزمة مالية ودائما وفوده الرياضية بأعداد كبيرة وتفوق حاجة الطاقم الفني والإداري؟

نفس الانتقادات التي وجهت في السابق من نجوم في الكرة الليبية خلال معسكر المنتخب السابق في شهر يوليو الماضي عندما تحول عدد كبير من الإداريين للمغرب وكانت انتقادات لذلك خاصة وأنه يجب المحافظة على هيبة المنتخب الوطني وعدم المبالغة في السفر على حساب إمكانيات اتحاد الكرة وأنه في الغالب مكافآت ومحاصصة وفقا لما تناقلته تصريحات سابقة لمسؤولين في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم.

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني قد اعتبر في تصريحات سابقة الأمر عاديا وضرب مثلا بمنتخب بوركينا فاسو الذي لعب مباراة ودية مع المنتخب الليبي في المغرب وكان عدد الوفد يصل لخمسين فردا.

وسبق في يوليو الماضي أن انتقد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق وأحد نجوم الكرة الليبية عبدالرزاق جرانة تواجد عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية في المغرب بمعسكر المنتخب، حيث يتواجد تسعة أشخاص منهم أربعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة يرافقون المنتخب في هذه الرحلة.

وقال في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «كان على اتحاد الكرة أن يسدد رواتب المدربين الوطنيين المتأخرة لديه طالما لديه أموال وليس الصرف على تواجد أعضائه في معسكر المنتخب برحلة خارجية».

أيضا انتقد في اغسطس الماضي رئيس لجنة قيد اللاعبين السابق، عمر طوير معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم الذي أقيم في المغرب مؤخرًا استعدادًا لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واعتبر طوير في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك» أن المعسكر كان «دون فائدة فنية حيث سيخضع أغلب اللاعبين لراحة لمدة شهر باستثناء من لهم التزامات مع أنديتهم ببطولات الأندية الأفريقية».

وقال طوير إن المعسكر «كلف خزينة اتحاد الكرة 120 ألف دولار لمدة أسبوعين وهو رقم غير مقبول»، مشيرًا إلى أن عدد الإداريين الذين شاركوا في المعسكر «كان كبيرًا وغير مقبول».

يشار إلى أن بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم التي شاركت في معسكر المغرب ضمت 45 شخصًا منهم 24 لاعبًا فقط.

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