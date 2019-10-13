بالصور.. الزناد بعد أول حزام في لندن عبر القاضية: لم أعد أُمثل نفسي

قاضية الزناد تقتنص أول حزام في لندن (صفحة الزناد عبر فيسبوك)

مارس الملاكم الليبي مالك الزناد هوايته، وفاز أمس السبت بالضربة القاضية في الجولة الثانية من المباراة التي أقيمت بعاصمة الضباب لندن، على حساب منافسه الملاكم السلوفاكي ميشيل جزبيك، ليظفر بحزام «IBF».

وعقب الفوز كتب الزناد عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» رسالة جديدة إلى الليبيين مجددا العهد بتكرار الفوز والنصر باسم ليبيا، حيث قال «أنا لم أعد أُمثل نفسي ولا الملاكمة فقط بعد الآن، إنّي أمثل الأمل، الوحدة و قوة الإرادة، كلنا نمر بالمشاكل والصعاب، ونصطدم بالشدائد والعقبات، لكننا بالقوة والعزيمة نستطيع هد الجبال، وتجاوز كل المعيقات، علينا فقط الإيمان بأنفسنا وقدراتنا والعمل بكل ما أوتينا من قوة، أطلق العنان لقوتك وعزيمتك الساكنة بداخلك وانهض وحقق أحلامك.. كل الشكر والتقدير لكل الجمهور على تشجيعهم وحضورهم لآخر نزال لي، والشكر أيضا لكل من دعم وساهم للوصول إلى ما أنا عليه الآن.. محبكم، مالك زناد».

ويعد هذا الفوز رقم 16 للزناد والأول في العاصمة البريطانية لندن بعد صولات وجولات في برلين ومالطا، التي نشط داخلها لفترة من الزمن وعرضت عليه جنسيتها لكنه رفض ليواصل مشواره نحو العالمية وسط انتظار تحسين تصنيفه العالمي، حيث يتواجد في المركز 76.

قاضية الزناد تقتنص أول حزام في لندن (صفحة الزناد عبر فيسبوك)

قاضية الزناد تقتنص أول حزام في لندن (صفحة الزناد عبر فيسبوك)

قاضية الزناد تقتنص أول حزام في لندن (صفحة الزناد عبر فيسبوك)

قاضية الزناد تقتنص أول حزام في لندن (صفحة الزناد عبر فيسبوك)

قاضية الزناد تقتنص أول حزام في لندن (صفحة الزناد عبر فيسبوك)

قاضية الزناد تقتنص أول حزام في لندن (صفحة الزناد عبر فيسبوك)

قاضية الزناد تقتنص أول حزام في لندن (صفحة الزناد عبر فيسبوك)