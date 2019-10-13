ليبيا تواجه المغرب فى زوجي الحديدية الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 13 أكتوبر 2019, 11:40 صباحا
ليبيا تبدأ مشاركتها في منافسات زوجي الكرة الحديدية (إنترنت)

تبدأ ليبيا، اليوم الأحد، مشاركتها في منافسات الزوجي لأفريقية الكرة الحديدية بمواجهة المغرب البلد المستضيف، ويمثل ليبيا اللاعبان الشقيقان أحمد وهيثم فياض.

يذكر أن منافسات الزوجي تقام بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى ليبيا والمغرب 1 وتونس والنيجر، وتشكلت المجموعة الثانية من المغرب 2 وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي.

وتقام اليوم الأحد أيضا منافسات زوجي الرمى السريع والمركب والرمي بالدقة وفردي الرمي التصاعدي.

يشار إلى أن البطولة تتواصل لمدة خمسة أيام، وهي مؤهلة لبطولة العالم للكرة الحديدية بتركيا في نوفمبر المقبل.

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