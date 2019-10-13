بالصور: سباحو باب البحر في صدارة بطولة الأحواض بطرابلس

نادي ذات السواري يشهد منافسات الأسبوع الثاني لبطولة السباحة (صفحة الاتحاد الفرعي)

جرت أمس السبت بنادي ذات السواري منافسات الأسبوع الثاني لبطولة السباحة في الأحواض بطرابلس لفئات سنية مختلفة، منها براعم وأشبال وأواسط وكبار بمشاركة أندية ذات السواري وجنزور وباب البحر والريقاتة.

وفي ختام منافسات الأسبوع شهد الترتيب العام تصدر نادي باب البحر برصيد 12 ذهبية + 11 فضية + 2 برونزية وأقرب الملاحقين ذات السواري بـ10 ذهبية + 7 فضية + 13 برونزية، وثالثا نادي جنزور 5 ذهبية + 7 فضية + 10 برونزية، ورابعا نادي الريقاطة 1 ذهبية + 3 فضية.

نادي ذات السواري يشهد منافسات الأسبوع الثاني لبطولة السباحة (صفحة الاتحاد الفرعي)

نادي ذات السواري يشهد منافسات الأسبوع الثاني لبطولة السباحة (صفحة الاتحاد الفرعي)

نادي ذات السواري يشهد منافسات الأسبوع الثاني لبطولة السباحة (صفحة الاتحاد الفرعي)