المنتخب الوطني للمحليين يخسر مباراته الودية أمام المغرب بهدفين نظيفين

جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

تلقى المنتخب الوطني للمحليين، خسارة بهدفين نظيفين من منافسه المغربي في مباراته الودية التي جرت اليوم، بملعب بركان، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات الـ«شان».

وسجل أهداف المغرب والتي جاءت في الشوطين الأول والثاني اللاعبان أيوب ناناح ومحمد بامعمر.

وتلك هي الودية الثانية للمنتخبين حيث انتهت مباراة أمس بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الشرفي بمدينة وجدة المغربية.

التعادل يحسم لقاء ليبيا والمغرب الودي

وجاء تشكيل المنتخب الوطني، في حراسة المرمى مراد الوحشي، وفي خط الدفاع أحمد المقصي، وأحمد التربي، والمعتصم الصبو، وطلال فرحات، وفي خط الوسط سفيان بن عمران، والشامخ العبيدي، وعبدالله العرفي، وفي خط الهجوم سالم المسلاتي، وعمران التاروغي، ومعتز المهدي.

على مقعد البدلاء جواد رزق وربيع الشادي وإبراهيم أبو دبوس ومحمود عكاشة ومهند أبو عجيلة وأبو بكر بوعقيلة وامحمد مفتاح وجبريل مرسال.