الزناد يكتب رسالة قبل نزاله الجديد أمام بطل سلوفاكيا في لندن.. السبت

البطل الليبي المحترف في الملاكمة عبدالمالك الزناد (فيسبوك)

يلتقي اليوم، السبت، البطل الليبي المحترف في الملاكمة، عبدالمالك الزناد، مع منافسه السلوفاكي، مايكل قازبيك، في نزال جديد في أكبر قاعة رياضية بلندن.

واستعد مالك للمباراة بتدريبات مكثفة مع مدربه العالمي الإنجليزي، شينا ميجريجان، في لندن، كما كتب عبر صفحته الشخصية الرسمية على «فيسبوك» اليوم، السبت، رسالة قال فيها: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تم الميزان وكل شيء تمام التمام الحمد لله، النزال سوف يبدأ في تمام الساعة الـ7 بتوقيت بريطانيا، يمكنكم شراء تذاكر الدخول في موقع النزال، لقاؤنا بعد قليل وإن شاء الله منصورين، ونرفعو راية ليبيا في العالي».

الزناد لعب 14 لقاء، فاز في ثلاثة عشر منها بالضربة القاضية وواحد بجمع النقاط. وكان أول نزال حقيقي بالنسبة إليه أمام لاعب مالطي وفاز عليه بالضربة القاضية، ثم عرضت عليه الجنسية المالطية ورفض ذلك.

من أبرز المواجهات التي فاز بها مالك تلك التي كانت على البطل البريطاني، كوملز، في عقر داره، ومن أهم الألقاب كان حزام WBF إنترناشيونيل وفوزه على الكاميروني تشامبا بالقاضية في ألمانيا الجولة الثانية، وآخر مباراة له في مشواره الاحترافي.