الزناد يكتب رسالة قبل نزاله الجديد أمام بطل سلوفاكيا في لندن.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 12 أكتوبر 2019, 07:13 مساء
البطل الليبي المحترف في الملاكمة عبدالمالك الزناد (فيسبوك)

يلتقي اليوم، السبت، البطل الليبي المحترف في الملاكمة، عبدالمالك الزناد، مع منافسه السلوفاكي، مايكل قازبيك، في نزال جديد في أكبر قاعة رياضية بلندن.

واستعد مالك للمباراة بتدريبات مكثفة مع مدربه العالمي الإنجليزي، شينا ميجريجان، في لندن، كما كتب عبر صفحته الشخصية الرسمية على «فيسبوك» اليوم، السبت، رسالة قال فيها: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تم الميزان وكل شيء تمام التمام الحمد لله، النزال سوف يبدأ في تمام الساعة الـ7 بتوقيت بريطانيا، يمكنكم شراء تذاكر الدخول في موقع النزال، لقاؤنا بعد قليل وإن شاء الله منصورين، ونرفعو راية ليبيا في العالي».

الزناد لعب 14 لقاء، فاز في ثلاثة عشر منها بالضربة القاضية وواحد بجمع النقاط. وكان أول نزال حقيقي بالنسبة إليه أمام لاعب مالطي وفاز عليه بالضربة القاضية، ثم عرضت عليه الجنسية المالطية ورفض ذلك.

من أبرز المواجهات التي فاز بها مالك تلك التي كانت على البطل البريطاني، كوملز، في عقر داره، ومن أهم الألقاب كان حزام WBF إنترناشيونيل وفوزه على الكاميروني تشامبا بالقاضية في ألمانيا الجولة الثانية، وآخر مباراة له في مشواره الاحترافي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل اتفاق تجاري «مهم جدا» بين واشنطن وبكين
اقتصاد
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: المؤتمر الدولي يدخل الثلاجة إلى حين إشعار آخر
ليبيا
في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية ...
ليبيا
مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
«مالية الوفاق» تنتقد عدم فتح حساب رسوم النقد الأجنبي
ليبيا
داخلية الوفاق تنفي علمها بمداهمة مقهيين و«رواد» يؤكدون الواقعة
ليبيا
الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنجاز تاريخي .. شاهد الكيني كيبتشوغي يقطع الماراثون في أقل من ساعتين