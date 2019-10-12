الليبي قنبور يتأهل للألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 في التجديف

الليبي قنبور يتأهل للألعاب الأولمبية (إنترنت)

تمكن لاعب التجديف الدولي الليبي، حسين قنبور، من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تفوقه في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالبحيرة التونسية وتواصلت لثلاثة أيام.

وجاء قنبور في المركز الأول لسباق 2000 متر بمشاركة عشرات اللاعبين من عشرين دولة أفريقية، هي ليبيا وتونس والجزائر ومصر وجنوب أفريقيا والمغرب وغينيا وغانا والرأس الأخضر ونيجيريا وساحل العاج والنيجر وبنين والسودان وتوغو وزيمبابوي وناميبيا وزامبيا وأنغولا وكينيا، حسب الصحفة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

وسجل قنبور زمنا وقدره 07 : 38 : 42 بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني من كينيا.

الليبي قنبور يتأهل للألعاب الأولمبية (إنترنت)