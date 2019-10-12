منتخب ليبيا يعلن تشكيلا هجوميا في الودية الثانية أمام المغرب.. بعد قليل

جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

يلتقي اليوم، السبت، عند الساعة السابعة بتوقيت ليبيا، المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم مع نظيره المنتخب المغربي، على أرضية ملعب بركان ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات الـ«شان».

وكان المنتخب الوطني الأول قد أجرى، الجمعة، لقاء وديا مع المنتخب المغربي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.

ووضع مدرب المنتخب الوطني، جلال الدامجة، التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية أمام المنتخب المغربي مساء اليوم، السبت. ويضم التشكيل في حراسة المرمى مراد الوحشي، وفي خط الدفاع أحمد المقصي، وأحمد التربي، والمعتصم الصبو، وطلال فرحات، وفي خط الوسط سفيان بن عمران، والشامخ العبيدي، وعبدالله العرفي، وفي خط الهجوم سالم المسلاتي، وعمران التاروغي، ومعتز المهدي.

على مقعد البدلاء جواد رزق وربيع الشادي وإبراهيم أبو دبوس ومحمود عكاشة ومهند أبو عجيلة وأبو بكر بوعقيلة وامحمد مفتاح وجبريل مرسال.