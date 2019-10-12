السنوسي والإدريسي في دورة اليد الأفريقية

جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

اختار الاتحاد الليبي لكرة اليد المدربين الوطنيين، ناصر السنوسي ويوسف الإدريسي، للمشاركة في الدورة التدريبية التي ستقام بمصر خلال الفترة من 9 حتى 19 نوفمبر المقبل، تحت إشراف أكاديمية الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، حسب الصفحة الإعلامية لكرة اليد عبر «فيسبوك».

من جهة أخرى أعلن الاتحاد الليبي لكرة اليد لمدربي اللعبة والراغبين في المشاركة بدورة المدربين أن آخر موعد للتسجيل غدا الأحد.

يذكر أن الدورة ستقام بمدينة نابل التونسية خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي، واستضافة الجامعة التونسية، وبإشراف الاتحاد الدولي، من أجل الحصول على المستوى الرابع.