السنوسي والإدريسي في دورة اليد الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 12 أكتوبر 2019, 05:45 مساء
جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

اختار الاتحاد الليبي لكرة اليد المدربين الوطنيين، ناصر السنوسي ويوسف الإدريسي، للمشاركة في الدورة التدريبية التي ستقام بمصر خلال الفترة من 9 حتى 19 نوفمبر المقبل، تحت إشراف أكاديمية الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، حسب الصفحة الإعلامية لكرة اليد عبر «فيسبوك».

من جهة أخرى أعلن الاتحاد الليبي لكرة اليد لمدربي اللعبة والراغبين في المشاركة بدورة المدربين أن آخر موعد للتسجيل غدا الأحد.

يذكر أن الدورة ستقام بمدينة نابل التونسية خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي، واستضافة الجامعة التونسية، وبإشراف الاتحاد الدولي، من أجل الحصول على المستوى الرابع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل اتفاق تجاري «مهم جدا» بين واشنطن وبكين
اقتصاد
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: المؤتمر الدولي يدخل الثلاجة إلى حين إشعار آخر
ليبيا
في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية ...
ليبيا
مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
«مالية الوفاق» تنتقد عدم فتح حساب رسوم النقد الأجنبي
ليبيا
داخلية الوفاق تنفي علمها بمداهمة مقهيين و«رواد» يؤكدون الواقعة
ليبيا
الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنجاز تاريخي .. شاهد الكيني كيبتشوغي يقطع الماراثون في أقل من ساعتين