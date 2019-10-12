5 ديسمبر موعد انطلاق دوري الطائرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 12 أكتوبر 2019, 05:35 مساء
جانب من منافسات الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عبدالوهاب زوبي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الدوري الممتاز للكرة الطائرة سينطلق في 5 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن مرحلته الأولى من ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تضم فرق الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج والبراق، والمجموعة الثانية تشكلت من السويحلي والاتحاد المصراتي والتصدي والتحدي مصراتة والإشعاع والأفريقي زليتن، والمجموعة الثالثة تكونت من الاتحاد والأهلي طرابلس واساريا والجزيرة.

واختتم زوبي قائلا: «سيتأهل للمرحلة الثانية المتحصلون على الترتيب الأول والثاني من كل مجموعة».

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