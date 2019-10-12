الشقيقان أحمد وهيثم فياض يمثلان ليبيا في «أفريقية الحديدية»

الشقيقان أحمد وهيثم فياض يمثلان ليبيا في «أفريقية الحديدية» (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن ليبيا ستشارك بالشقيقين أحمد وهيثم فياض، والمدرب عدنان عيسى، والإداري ياسين الحطماني، في بطولة أفريقيا للكرة الحديدية للكبار تخصص الطويل، التي تنطلق اليوم في المغرب.

يأتي هذا وسط مشاركة منتخبات ليبيا وتونس والسودان ونيجيريا والنيجر والمغرب ومالي ومصر وجيبوتي وساحل العاج والكاميرون وبوركينا فاسو والجزائر وموريتانيا.

يذكر أن البطولة ستتواصل لخمسة أيام، وهي مؤهلة لبطولة العالم بتركيا في نوفمبر المقبل، وعلى هامش البطولة سيشارك محمود الطويل، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد.