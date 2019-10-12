الترهوني يشيد بأداء منتخب ليبيا أمام المغرب في التجربة الودية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 12 أكتوبر 2019, 04:20 مساء
نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق، نادر الترهوني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد اللاعب السابق بفريق الاتحاد والمنتخب الوطنى الليبي لكرة القدم، المحلل الرياضي نادر الترهوني أن المنتخب أدى مباراة ودية جيدة أمام المغرب رغم غياب الانسجام.

وأضاف الترهوني قائلاً عبر تصريحاته الخاصة إلى قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة أمس الجمعة: «بالمعطيات الموجودة الأداء يعتبر إيجابيًّا خصوصًا بالنسبة للاعبين حمدي المصري الهوني وأحمد بن علي، فهذا الجيل مميز في كرة القدم الليبية، ويفترض أن يكون حاضرًا بقوة في أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون».

وأشاد نادر الترهوني بالمدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، جلال الدامجة، وجهازه المعاون، مؤكدًا أن الدامجة يعرف قدرات اللاعبين وله تجربة سابقة مع المنتخب جعلته يكتسب الخبرة.

وواجه منتخب ليبيا نظيره المغربي في تجربة ودية، الجمعة، في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث يستعد المنتخبان العربيان لتصفيات الأمم الأفريقية على الصعيدين المحليين (شان) والمحترفين (كان)، وكلتاهما في الكاميرون 2020 ثم 2021 على الترتيب.

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