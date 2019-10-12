الفوناس يكشف سر التعاقد مع مدرب المنتخب الليبي لليد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 12 أكتوبر 2019, 03:32 مساء
مدرب منتخب ليبيا لكرة اليد التونسي محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)


وجه رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، شكره للهيئة العامة للشباب والرياضة لدعمها المتواصل للمنتخب الوطني المقبل على المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

وقال الفوناس في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «هناك رغبة جادة في الترشح للمونديال، وإصرار كبير من الجميع».

وأضاف: «التعاقد مع المدرب التونسي محمد علي الصغير جاء لخبرته الكبيرة، وتم التعاقد معه لسبعة أشهر فقط منذ شهر سبتمبر الماضي، ويمكن تجديد التعاقد معه في حالة الترشح لكأس العالم التي ستكون في موعدها 2021».

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