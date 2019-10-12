تعرف إلى تفاصيل مشوار الحصادي في حصوله على ذهب الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 12 أكتوبر 2019, 03:30 مساء
الليبي يوسف الحصادي لاعب الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

توج الناشئ الصغير لاعب نادي البرانس الليبي يوسف الحصادي بذهبية الناشئين 16 عاما لبطولة الخياري للشطرنج بعد فوزه أمس، الجمعة، فى الجولة العاشرة والختامية للبطولة على بطل العرب وأفريقيا المصري، أحمد تامر.

جاء تتويج البطل الحصادي بعد أن وصل رصيده في البطولة إلى أكثر من 120 نقطة في تصنيفه الذي أصبح 1904، كما جاء الترتيب العام للناشئين بصدارة للمصري أحمد تامر بـ7 نقاط ويوسف الحصادي ثانيا بـ6.5 والروماني رازب ثالثا بـ6 نقاط، ونظرا إلى أن لائحة البطوله تنص على منح جائزة واحدة للاعب فجاء تتويج أحمد تامر بذهبية تصنيف 2000 ويوسف الحصادي بذهبية الناشئين 16 عاما.

وفي بقية نتائج لاعبي ليبيا فى الجولة الختامية تفوق مختار محجوب على مجدي بيومي وحمزة الدبار على أحمد الشروي وخسارة خالد جعفر أمام حمدي القداح وحمدي العقوري أمام محمود ابوالزين وحسن المزوغي أمام صبري متولي.

وتوج بذهبية البطولة المصري مهاب عامر بـ8.5 نقطة والفضية لكريم وجيه 8.5 نقطة والبرونزية عبدالرحمن هشام 8 نقاط، وجاء ترتيب لاعبي ليبيا البطل يوسف الحصادي (36) وحمدي العقوري (64) ومختار محجوب (70) وخالد جعفر (74) وحسن المزوغي (79) وحمزة الدبار 97.

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