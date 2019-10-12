عبور خليج البمبة مغامرة وتحدٍ جديد لاتحاد السباحة ببنغازى

رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بمدينة بنغازي خالد المقصبي (تصوير- محمد بوشوفة)

في تجربة ومغامرة فريدة من نوعها وتحد جديد تكاملت استعدادت الاتحاد الفرعي لرياضة السباحة والغوص ببنغازي لإقامة محاولة عبور خليج البمبة من منطقة أم الرزم مرورا بمنطقة التميمي وصولا إلى عين الغزالة بمشاركة السباحين حماد الفلاح من نادي الهلال وعزالدين قطاط من النادي الأهلي ببنغازى.

ينتظر أن يقطعا مسافة وقدرها 32 كلم سباحة في المياه المفتوحة وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 14 من شهر اكتوبر الجارى.

يذكر أن الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بمدينة بنغازي يقوده ويتولى رئاسته أحد أبرز الشخصيات والقيادات الرياضية وهو الرياضي المتميز خالد المقصبي الذي يعد أحد أبناء بنغازى الأوفياء والذي نجح في تحدي كل الظروف والصعاب وأقام جملة من الأنشطة والمسابقات الرياضية على مستوى رياضة السباحة وجعل من اتحاده هو الأبرز والأفضل وتصدر المشهد الرياضي خلال السنوات الأخيرة.