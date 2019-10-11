الدامجة يستقر على تشكيل المنتخب لمباراة المغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 02:59 مساء
المدرب الوطني جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

استقر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جلال الدامجة، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية أمام المنتخب المغربي اليوم الجمعة.

ويضم التشكيل في حراسمة المرمى أحمد عزاقة، وفي خط الدفاع علي معتوق، وناجي إدارء، وسند الورفلي، ومحمد الترهوني، وفي خطة الوسط مهند عيسي، والمعتصم المصراتي، وأحمد بن علي، وفي خط الهجوم مؤيد اللافي، وأنيس السلتو، وحمدو الهوني.

ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة على أرضية ملعب الشرفي في مدينة وجدة المغربية، وبقيادة الحكم الكونغولي «ندالا نجامبو»، و«سفاري كابيني» كمساعد أول، و«مامباسي باباكا» كمساعد ثاني.

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