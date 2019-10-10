معسكر تدريبي لسلة النصر بتونس استعدادا لتصفيات البطولة الأفريقية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الخميس 10 أكتوبر 2019, 10:19 مساء
سلة النصر في لقاء سابق (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي يتواصل على مدى عشرة أيام متتالية؛ وذلك استعدادا لتصفيات بطولة الأندية الأفريقية التي ستقام بمالي خلال الفترة من 22 إلى 27 من شهر أكتوبر الجاري.

وعلمت «بوابة الوسط» أن فريق سلة النصر سيخوض مساء السبت أولى مبارياته الودية التجريبية مع فريق النادي الأفريقي التونسي، كما سيخوض تجربتين وديتين مع فرق من دوري الدرجة الثانية التونسي.

وسيعزز الفريق الأول صفوفه بلاعبين محترفين من أميركا وهما صانع الألعاب دونالد كول، الذى سبق أن سجل ظهوره مع الفريق الموسم الماضي، والمحترف الأميركي الثاني دارين، كما ينتظر أن يعزز الفريق صفوفه بثنائي محترف من نيجيريا ليصبح عدد اللاعبين المحترفين أربعة.

وسيتحول الفريق النصر عقب نهاية معسكره التدريبي بتونس إلى مالي للمشاركة في تصفيات بطولة الأندية الأفريقية، بمشاركة أربعة فرق وهي النصر ممثل كرة السلة الليبية وفريق البوليس المالي، وفريق ساليك الغيني، وفريق المجمع البترولي من الجزائر.

وستقام التصفيات من مرحلة واحدة ذهاب فقط على أن يترشح صاحب المركزين الأول والثاني، إلى الدور التمهيدي الثاني الذي سيقام خلال الفرة ما بين 25  نوفمبر إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويقود فريق النصر في هذه المشاركة الأفريقية المدرب التونسي سفيان المرابط، الذي سبق له أن قاد عددا من فرق الأندية التونسية الشهيرة أبرزها فريق الملعب النابلي، كما سبق له أن قاد المنتخب التونسي تحت (18 عاما) إلى نهائيات بطولة كأس العالم، وحل معه وصيفا لبطل أفريقيا، ويعد المرابط من المدربين المؤهلين حيث يحمل الدبلوم العالي من ألمانيا ودبلوم درجة ممتازة من الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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