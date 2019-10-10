الككلي: لن أتنازل عن حقي في انتخابات اتحاد الكرة

عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، ناجي الككلي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب المرشح السابق لمنصب النائب الأول لاتحاد الكرة الليبي، ناجي الككلي، الجمعية العمومية بحسم موضوع الانتخابات في أقرب فرصة.

وأكد الككلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه في حالة اختيار الرئيس الموقت للاتحاد، عبدالحكيم الشلماني، لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة، يصبح من حقه أن يكون نائبا أول، لأنه كان المرشح الثاني للمنصب بعد الشلماني، الذي هو في الأساس نائب أول.

وقال الككلي إن كشف رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان يفترض أن يكون من البداية، موضحا أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفلته له الانتخابات.

يذكر أن اتحاد الكرة الحالي يتبقى في مدته سنة ونصف السنة، في ظل مطالبات بإجراء انتخابات على منصب الرئيس.