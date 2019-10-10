بعثة سلة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس استعدادا للبطولة العربية

منافسات سابقة لفريق السلة بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي طرابلس، اليوم الخميس، إلى تونس؛ للدخول في معسكر خارجي يستمر لمدة عشرة أيام، يجري خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية مع فرق تونسية استعدادا لبطولة الأندية العربية لكرة السلة، التي ستقام بالمغرب في الفترة من 21 إلى 31.

أهلي طرابلس لكرة السلة تأخر في الاستعداد لهذه البطولة، حيث بدأ الاستعداد في 26 من شهر سبتمبر الماضي بعدد بسيط من اللاعبين، واكتمل صفوف الفريق بداية من هذا الشهر بقيادة المدرب الوطني محمد دورار.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اللاعبين الذين سيشاركون في هذه البطولة هم: محمود بلحاج - محمد الساعدي - نسيم بدروش - علي حربي - أنيس المنصوري - علي الصويعي - عبدالمؤمن عبود - عثمان الصديق - مصطفى القصبي»، ومن المحترفين: «موريس جونز ومارلون جونسون» من أميركا، وذلك لتعزيز صفوف الفريق.

وحدد الاتحاد العربي لكرة السلة يوم 20 أكتوبر الجاري بمدينة الرباط موعدا للاجتماع الفني وقرعة البطولة العربية للأندية.