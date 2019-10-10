طاقم تحكيم كونغولي لمباراة ليبيا والمغرب الودية

جانب من تدريبات المنتخب الوطني. (أرشيفية : إنترنت)

يفتح الملعب الشرفي بمدينة وجدة المغربية أبوابه في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، لاستضافة مباراة تجمع بين المغرب وليبيا، وذلك في لقاء ودي ضمن أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعلمت «بوابة الوسط» أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اختارت الحكم الكونغولي «ندالا نجامبو»، لقيادة المباراة الودية وبمساعده كل من «سفاري كابيني» كمساعد أول و«مامباسي باباكا» كمساعد ثاني.

ويخوض المنتخب الوطني خلال المعسكر الأخير مباريات للمنتخبين المحلي والأول، حيث سيخوض اللقاء الأول المنتخب الوطني أمام المغرب غدا، وفي اليوم الثاني سيلعب منتخب المحليين مع محلي المغرب، وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، يجري لقاء آخر مع المنتخب الموريتاني ومنها العودة إلى المغرب.