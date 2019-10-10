اتحاد السباحة ينهي استعداداته لمحاولة عبور «خليج بمبمة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 10 أكتوبر 2019, 06:03 مساء
السباحين حماد الفلاح وعزالدين أقطاط. (إنترنت)

أكد رئيس اتحاد السباحة ببنغازي، خالد المقصبي، أنه تم الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الاتحاد الفرعي بشأن أول محاولة لعبور «خليج بمبمة» الإثنين المقبل.

وقال المقصبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن محاولة عبور «خليج بمبمة» يكون بمشاركة السباحين حماد الفلاح (الهلال)، وعزالدين أقطاط (أهلي بنغازي).

وأضاف المقصبي، أن الاتحاد أجرى كشوفات المنشطات والكشوفات الطبية على السباحين، مشيرا إلى أنه وفر قوارب الإنقاذ للسباق، وتم تشكيل لجنة فنية من الحكام والميقاتيين. 
 
يذكر أن مسافة السباق تصل 32 كم، وسيكون الانطلاق من منطقة أم الرزم مرورا بالتميمي وصولا لمنطقة عين الغزال.

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