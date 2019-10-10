رسميا.. النصر يختار القاهرة لاحتضان مواجهة الذهاب أمام برولين الأوغندي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الخميس 10 أكتوبر 2019, 05:55 مساء
فريق النصر لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

عقدت اللجنة التسييرية بنادي النصر، اليوم الخميس، اجتماعا مهما بحضور الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم، تم خلاله مناقشة آخر الترتيبات والاستعدادت لخوض مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق برولين الأوغندي ضمن الدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول اختيار الملعب المناسب لاستضافة مباراة الذهاب الأولى، حيث تم الاتفاق رسميا على الإبقاء على اختيار القاهرة لاحتضان مباراة النصر؛ لسهولة السفر والتنقل، ولتعود الفريق على الأجواء هناك ولتوفر خطوط السفر والطيران، وفقا لصفحة النادي عبر «فيسبوك».

ويتحول الفريق بعد خوض لقاء الذهاب المقرر له يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري، من القاهرة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، لخوض مباراة الإياب الحاسمة، أمام الفريق الأوغندي.

ويعد فريق برولين ثاني فريق أوغندى يقابله فريق النصر رسميا في ملاعب ومسابقات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن أقصى فريق كمبالا سيتي الأوغندي العام 1985، عندما خسر النصر ذهابا بملعب العاصمة الأوغندية بهدف لصفر، وفاز إيابا في بنغازي بهدف أحرزه نجمه فوزي العيساوي، ليحسم فريق النصر المواجهة بفضل ركلات الترجيح، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي الذي انسحب خلاله أمام فريق الأهلي المصري لأسباب سياسية.

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