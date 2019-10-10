برولين.. ثاني فريق أوغندي يواجهه النصر في الملاعب الأفريقية

فريق برولين الأوغندي. (أرشيفية : إنترنت)

أسفرت قرعة دور الـ32 المكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي أُجريت أمس الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى في مصر، عن وقوع فريق نادي النصر، ممثل الكرة الليبية بالبطولة في مواجهة فريق برولين الأوغندي.

ويستقبل فريق النصر نظيره الأوغندي في مباراة الذهاب الأولى يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري، بينما سيدور لقاء العودة الحاسم يوم 3 نوفمبر في ملعب العاصمة الأوغندية كمبالا، ووفقا للمركز الإعلامي للنادي عبر «فيسبوك».

ويعد فريق برولين ثاني فريق أوغندى يقابله فريق النصر رسميا في ملاعب ومسابقات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن أقصى فريق كمبالا سيتي الأوغندي العام 1985، عندما خسر النصر ذهابا بملعب العاصمة الأوغندية بهدف لصفر، وفاز إيابا في بنغازي بهدف أحرزه نجمه فوزي العيساوي، ليحسم فريق النصر المواجهة بفضل ركلات الترجيح، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي الذي انسحب خلاله أمام فريق الأهلي المصري لأسباب سياسية.

وبدأت علاقة كرة القدم الأوغندية بالكرة الليبية على مستوى بطولات الأندية الأفريقية رسميا لأول مرة العام 1972، حيث كان فريق الأهلي طرابلس أول فريق ليبي يواجه فريقا أوغنديا حين واجه فريق سيمبا الأوغندي، وانتهى حينها لقاء الذهاب الأول بطرابلس بالتعادل بهدف لهدف أحرزه نجمه علي الأسود، وخسر ممثل ليبيا وغادر السباق بعد أن فقد لقاء العودة بثلاثة أهداف.

كما سبق لفريق كمبالا سيتي الأوغندي أن أقصى فريق الظهرة الليبي العام 1986، بعد فوز الظهرة ذهابا بهدفين لهدف أحرزهما كل من محمد المبروك ومحمد بحر، وخسر لقاء الإياب بهدفين لصفر.