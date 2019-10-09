درنة تستضيف دورة مدربي الرخصة «D»

المحاضران محمد الشارف وعبد العزيز امديقش. (إنترنت)

أكد المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الشارف، أنه سيتم تنظيم دورة استثنائية للمدربين للحصول على الرخصه «D» بمدينة درنة.

وقال الشارف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة تستهدف 40 مشاركًا وبالنظام الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ولمدة 8 أيام، بداية من 26 أكتوبر الجاري.

وأصاف الشارف أن عدد ساعاتها يصل إلى 60 ساعة (20 نظري و40 عملي)، ويجب ضرورة اجتياز الدورة بنجاح للحصول على الرخصة (D).

يذكر أن الدورة سيحاضر فيها المحاضران المعتمدان لدى الـ«كاف» جمال أبونوارة، ومحمد الشارف، بالإضافة إلى محاضرين متعاونين في الطب الرياضي والتغدية والتحكيم وعلم النفس الرياضي.