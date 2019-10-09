درنة تستضيف دورة مدربي الرخصة «D»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 09:29 مساء
المحاضران محمد الشارف وعبد العزيز امديقش. (إنترنت)

أكد المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الشارف، أنه سيتم تنظيم دورة استثنائية للمدربين للحصول على الرخصه «D» بمدينة درنة.

وقال الشارف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة تستهدف 40 مشاركًا وبالنظام الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ولمدة 8 أيام، بداية من 26 أكتوبر الجاري.

وأصاف الشارف أن عدد ساعاتها يصل إلى 60 ساعة (20 نظري و40 عملي)، ويجب ضرورة اجتياز الدورة بنجاح للحصول على الرخصة (D). 

يذكر أن الدورة سيحاضر فيها المحاضران المعتمدان لدى الـ«كاف» جمال أبونوارة، ومحمد الشارف، بالإضافة إلى محاضرين متعاونين في الطب الرياضي والتغدية والتحكيم وعلم النفس الرياضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب مصاب بشلل رباعي يستعيد القدرة على المشي