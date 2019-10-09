النصر يصطدم ببرولين الأوغندي في دور الـ32 بـ«الكونفيدرالية»

فريق النصر لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أسفرت قرعة دور الـ 32 المكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، عن وقوع فريق نادي النصر، ممثل الكرة الليبية بالبطولة، في مواجهة فريق برولين الأوغندي.

وأُجريت القرعة، اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى في مصر، وجاءت مباريات دور الـ 32 الإضافي، وفقًا لـ«كورة» كالتالي:

النصر الليبي × برولين الأوغندي

حوريا الغيني × بانداري الكيني

يانغ أفريكانز التنزاني × بيراميدز المصري

إنيمبا النيجيري × غالاكسي الجنوب أفريقي

الخاسر من مواجهة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي × إيزاي البنيني

كوتوكو الغاني × سان بيدرو الإيفواري

كمبالا سيتي الأوغندي × بارادو الجزائري

جورماهيا الكيني × موتيمبا تيمبي الكونغولي

سونجو الموزمبيقي × بيدفيست الجنوب أفريقي

دجوليبا المالي × إليكت سبورت التشادي

حسنية أغادير المغربي × جرين إيغلز الزامبي

زاناكو الزامبي × كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية

نهضة بركان المغربي × فوسا بطل مدغشقر

المصري البورسعيدي × كوت دو أور بطل سيشيل

إينوجو رينغرز النيجيري × كارا التوغولي

إف سي نواذيبو الموريتاني × تريناجل بطل زيمبابوي