سفارة ليبيا في لندن تكرم الأبطال شاهين والقرقني والزناد

جانب من تكريم بطل الأجسام العالمي كمال القرقني في سفارة ليبيا بلندن (إنترنت)

قال عضو السفارة الليبية في لندن، فائز العجيلي، إن السفارة أقامت اليوم الأربعاء احتفالية تكريم لثلاثة أبطال ليبيين في ألعاب الشطرنج والملاكمة والأجسام؛ وذلك تقديرًا لنتائجهم وتفوقهم الرياضي، وتشريفهم لليبيا في عديد المحافل الدولية.

وأوضح العجيلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه تم تكريم جلال شاهين المتوج بفضية العرب للشباب قطر 1985، وبست ميداليات على مستوى بطولات الشطرنج بإسكتلندا ذهبية و2 فضية و3 برونزيات.

كما تم تكريم بطل الأجسام العالمي كمال القرقني، الذي يعد تاريخًا حافلًا بالإنجازات عربيًّا وإفريقيًّا ومتوسطيًّا وعالميًّا وآخرها ذهبية «مستر أولمبيا» قي أميركا.

وأضاف العجيلي، أن بطل الملاكمة المحترف مالك الزناد الفائز بـ14 مباراة متتالية منها 13 بالضربة الفنية القاضية، وواحده بالنقاط، غاب عن التكريم بسبب استعداده للنزال المرتقب الذي سيجمعه والبريطاني ميشيل جزبيك، والمحدد له يوم 12 أكتوبر الجاري، على أكبر ملعب في العاصمة البريطانية O2 Arena.